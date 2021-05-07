Университетский Томск сегодня празднует День радио

Радио давно и прочно вошло в нашу жизнь. Выбрось технику во имя прогресса! Фото: сайт ТУСУРа

Сегодня, 7 мая, в России отмечается еще советский праздник – День радио. Его считают своей профессиональной датой работники сферы связи, радиотехники, радиожурналистики. В Томске праздник особенно ценят сотрудники и студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Как сообщает сайт вуза, университет проведет серию мероприятий в его честь.

Пресс-служба ТУСУРа информирует, что в рамках программы традиционного фестиваля «РадиоВОOМ» состоится немало мероприятий на любой вкус: спортивные, творческие и научные. Увы, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести яркое ежегодное шествие. Так, в начале мая прошел финал соревнования среди абитуриентов в рамках фестиваля спорта и киберспорта «На старт, снимание, ТУСУР». Команды факультетов приняли участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, стритболу, пауэрлифтингу и шахматам на кубок фестиваля.

Сайт вуза сообщает, что непосредственно в День радио мероприятия фестиваля будут проходить сразу на нескольких площадках Томска. В студенческом городке пройдет «Радиоярмарка». В 15:00 7 мая состоится традиционный сброс нерабочей техники из общежития № 6 вуза. Это одна из самых давних традиций ТУСУРа, в основу которой заложена идея избавления от устаревшей техники во имя прогресса. В онлайн-пространстве состоится цифровое шествие «Сохраняя традиции». Но самые яркие мероприятия фестиваля «РадиоВОOМ» ждут участников в БКЗ, где пройдут «Битва голосов ТУСУРа», «Музыкальный резонанс» и «Танцы в ТУСУРе».