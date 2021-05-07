Опасная весна: в Томской области клещи все чаще нападают на жителей региона

Проснулись клещи - берегись сибиряки!

Май в Томской области всегда является наиболее опасным на лоне природы месяцем, когда просыпаются голодные после зимы клещи. И если начинаются нападения насекомых на людей в апреле, то их пик приходится на май и начало лета. Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Томской области, за семь дней в регионе зарегистрировано 528 обращений граждан по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 140 детей.

Специалисты информируют, что наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 397, в том числе укушен 101 ребенок. Также частые обращения отмечаются в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском и Шегарском районах.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 648 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 170 детей.

Специалисты управления напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита до сих пор остается вакцинация. Роспотребнадзор по Томской области призывает томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики. Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций.