В праздничные дни в Томске пройдут муниципальные ярмарки

В 2021 году в Томске запланирована работа 13 муниципальных ярмарок.

В праздничные дни в Томске и районах области состоятся ярмарки, на которых томичи по доступным ценам смогут приобрести продукцию овощеводства, животноводства и садоводства от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в субботу, 8 мая, с 8 утра томичей ждут ярмарки на ул. Б.Куна и в пос. Светлый.

С 9 до 14 часов примут покупателей специализированные ярмарки на ул. Мокрушина, ул. Набережная реки Томи, ул. Сибирская, пр. Академический и ул. Говорова.

В 2021 году в Томске запланирована работа 13 муниципальных ярмарок. Напомним, что с 1 мая уже заработали сезонные, на которых представлена сельскохозяйственная продукция и продукции овощеводства и садоводства.

С подробным списком ярмарок и местами их расположения можно ознакомиться по ссылке.