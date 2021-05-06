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Общество6 мая 2021 14:50

Жительнице Томской области грозит срок лишения свободы за отказ от оплаты алиментов

Должницу уже дважды привлекали к административной и уголовной ответственности
Анна Гассельбах
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Долг за содержание ребенка достиг 800 тыс. рублей.

Долг за содержание ребенка достиг 800 тыс. рублей.

Жительнице Томской области грозит срок лишения свободы за отказ от оплаты алиментов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФССП.

38-летняя жительница Молчановского района, лишенная родительских прав, не платит алименты на содержание своего ребенка, которого воспитывает отец. Женщина официально не трудоустроена и на учете в центре занятости не состоит.

Судебные приставы дважды привлекали ее к административной и уголовной ответственности. Суд назначал алиментщице исправительные работы и условный срок, но она вновь продолжала игнорировать свои обязательства. В итоге долг достиг 800 тыс. рублей.

В очередной раз нарушительницу привлекли к административной ответственности, но к месту отбывания наказания она не явилась и отправил должницу под административный арест на четверо суток, которые она отбывала в изоляторе временного содержания.

В отношении алиментщицы сейчас решается вопрос о возбуждении третьего уголовного дела за неуплату алиментов.