Долг за содержание ребенка достиг 800 тыс. рублей.

Жительнице Томской области грозит срок лишения свободы за отказ от оплаты алиментов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФССП.

38-летняя жительница Молчановского района, лишенная родительских прав, не платит алименты на содержание своего ребенка, которого воспитывает отец. Женщина официально не трудоустроена и на учете в центре занятости не состоит.

Судебные приставы дважды привлекали ее к административной и уголовной ответственности. Суд назначал алиментщице исправительные работы и условный срок, но она вновь продолжала игнорировать свои обязательства. В итоге долг достиг 800 тыс. рублей.

В очередной раз нарушительницу привлекли к административной ответственности, но к месту отбывания наказания она не явилась и отправил должницу под административный арест на четверо суток, которые она отбывала в изоляторе временного содержания.

В отношении алиментщицы сейчас решается вопрос о возбуждении третьего уголовного дела за неуплату алиментов.