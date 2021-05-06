Томичам на заметку: обналичивание средств материнского капитала является незаконным

Попытки обналичить или передоверить распоряжение этими средствами могут повлечь за собой уголовную ответственность. Фото: "КП" Архив

Отделение ПФР по Томской области предостерегает владельцев сертификатов материнского капитала. Попытки обналичить или передоверить распоряжение этими средствами незаконны и могут повлечь за собой уголовную ответственность.

На сегодняшний день, этот вид господдержки остается в центре внимания мошенников. Злоумышленники предлагают якобы юридическую помощь в обналичивании маткапитала, даже предлагают оформить доверенность на распоряжение этими средствами. После всех незаконных действий они исчезают, а полученные доверенности пускаются в дело в каком-нибудь отдаленном регионе.

Для мам это грозит тем, что ни денег из средств материнского капитала, ни купленного за эти деньги жилья, ни людей, на которых была оформлена доверенность, они больше никогда не увидят.

Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. Помимо этого, владелец сертификата становится соучастником преступления.

По закону можно выбрать только следующие направления использования средств материнского капитала: улучшение жилищных условий, получение образования любым ребенком в семье, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом.