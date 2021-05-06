Коронавирус в Томске: +22 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 мая, в Томской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 265 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 254 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 7 639 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 351 пациент скончался, 7 778 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 855 128 человек, 112 246 скончались, 4 472 338 выздоровели.