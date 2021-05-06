Против сотрудника томской миграционной службы, избившего уроженца Узбекистана, возбуждено уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается.

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил уроженца Узбекистана в здании Управления МВД по вопросам миграции. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета по Томской области по результатам проверки размещенной в сети Интернет информации о применении насилия к иностранному гражданину в томском миграционном центре, на основании материалов ОРЧ СБ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения», -говорится в сообщении.

Напомним, что 27 апреля 2021 года сотрудник миграционной службы, без оснований избил уроженца Республики Узбекистан, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.