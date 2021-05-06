Томская горбольница №3 возвращается к работе по основному профилю

В регионе коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек, свободных из них 175. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 мая, к работе в обычном режиме приступило инфекционное отделение томской городской больницы № 3. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, также с 11 мая после дезинфекции к работе по профилю вернется отделение пульмонологии.

Напомним, что инфекционное отделение горбольницы № 3 стало первым в регионе, которое еще в марте 2020 года приняло пациентов с коронавирусом. Всего здесь было развернуто 185 коек, а медпомощь получили 3 422 пациента. В работе ковидария было задействовано более 100 сотрудников.

На сегодняшний день, в Томской области действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.