Штаб Поста №1 завтра открывает Вахту Памяти в Томске

В роту Почетного караула входят 78 томских школьников 9-11 классов, участников городской программы воспитания и дополнительного образования «Память». Фото пресс-службы администрации Томска.

Штаб Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи Томска проведет Вахту Памяти в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили в администрации города.

По имеющейся информации, вахта на Посту № 1 у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду пройдет с 7 по 9 мая.

Уточняется, что в роту Почетного караула входят 78 томских школьников 9-11 классов, участников городской программы воспитания и дополнительного образования «Память». Одновременно вахту будут нести 18 человек - 6 юнармейцев непосредственно возле монумента по 6 человек на постаментах лицевых стел, размещенных вдоль центральной аллеи.

Добавляется, вахта Почетного караула будет организована с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.