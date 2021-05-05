Томичи стали первыми на первенстве Сибири по киокусинкай

Для наших спортсменов эти соревнования стали подготовкой к первенству и чемпионату России. Фото: пресс-служба администрации региона.

Сборная Томской области заняла первое место в командном зачете первенства и чемпионата Сибири по киокусинкай. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – «ката» и «ката-группа» – в разных возрастных категориях: 8-9 и 10-11 лет, 12-13 и 14-15 лет, 16-17 лет, а также в категории «мужчины и женщины». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла сборная Томской области. Вторыми стали спортсмены из Красноярского края. Третье место заняла команда Кемеровской области, – говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования прошли в Томске в спорткомплексе «Юпитер». Всего приняли участие 120 спортсменов из разных субъектов СФО.

Для томичей эти старты стали подготовкой к чемпионату России, который пройдет 23 мая в Москве. По его итогам будет сформирована национальная сборная – она представит нашу страну в Кубке мира 11 сентября в Швейцарии.