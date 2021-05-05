Коронавирус в Томске: +21 новый случай заражения

В России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 мая, в Томской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 243 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 18 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 229 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 7 975 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 360 пациентов скончались, 7 506 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 847 489 человек, 111 895 скончались, 4 464 550 выздоровели.