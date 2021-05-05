За сутки еще одна дорога перелилась в Тегульдетском районе Томской области

Всего в регионе сейчас зарегистрировано пять переливов дорог; паводковая обстановка остается стабильной.

Еще одна дорога перелилась за сутки в Томской области, на четырех увеличилась протяженность и длина переливов. Сейчас на контроле ГУ МЧС по региону находятся пять территорий: в Кривошеинском, Бакчарском и Тегульдетском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

– С 4 мая: в Тегульдетском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым произошел перелив на 46 км автодороги Тегульдет – Белый Яр. Протяженность перелива составляет 80 метров, глубина – 65 см. Транспортная доступность на технике повышенной проходимости, – говорится в сообщении.

Ранее «КП-Томск» информировала, что в регионе перелились четыре автодороги. Жизнеобеспечение населения при этом не нарушено.

За сутки протяженность перелива дороги Иштан – Никольское увеличилась на 40 м, глубина – на 23 см. В с. Никольском выставлен временный пост пожарной охраны. На дороге Бакчар – Подольск притокой Тигзо протяженность перелива также увеличилась на 30 м, а глубина на 30 см. Транспортная доступность на моторной лодке.

В Тегульдетском районе протяженность перелива дороги до Центрополигона увеличилась на 20 м, глубина на 20 см. Перелив на 33-м км дороги до Белого Яра увеличился на 18 м и на 7 см в глубину. Доехать можно на технике повышенной проходимости.

Также МЧС сообщает, что кромка ледостава на Оби покинула территорию Томской области. За сутки вода в реке поднялась от трех до 116 см. В районе с. Никольское превышение уровня составляет 61 см. Томь у Лагерного сада также поднялась на 25 см, у Речного вокзала – на 30 см.