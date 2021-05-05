Расселенный дом на ул. Сибирской, 64/1, в Томске демонтируют

Работы будет проводить социальный партнер – ООО «Автодор». Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Расселенный деревянный дом на ул. Сибирской, 64/1 (ул. Степана Разина, 14) снесет социальный партнер. После этого на его месте будет обустроена детская площадка, появятся тренажеры, а также парковка для рядом стоящих зданий, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Согласно проведенному конкурсу, благоустраивать территорию ул. Сибирская, 64/1 будет ООО «Автодор». Подрядчик оборудует и огородит детскую площадку, завершит монтаж спортивных тренажеров. Также на территории предполагается создать зону под парковку автомобилей для расположенных рядом досугового центра «Сибиряк» и школы-интерната №33, – говорится в сообщении.

Отметим, что работы по благоустройству территории пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».