Вандализм: несовершеннолетняя жительница Томской области сорвала баннеры, посвященные движению «Бессмертный полк»

Преступление наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

Следственными органами по Томской области проводится проверка по факту повреждения баннеров на уличных стендах, посвященных движению «Бессмертный полк». Сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел ночью, 3 мая, в Северске. Несовершеннолетняя девушка сорвала несколько баннеров, посвященных историко-патриотическому движению «Бессмертный полк», которые были размещены на стендах одной из улиц города.

Порча имущества в общественном месте проходит по статье «Вандализм». Ответственность за это преступление наступает с 14 лет.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.