Ложная тревога: сигнал «Внимание всем!» в Томске - не более, чем проверочный тест

Сирена сработала из-за того, что в Томске проводилось тестирование системы оповещения, пояснили в оперативно-дежурной службе 005 областного центра.

Сегодня в 10 часов утра характерный звук сирены «Внимание всем!» слышали в Октябрьском районе областного центра – в частности, в районе ул. Лазарева и Иркутского тракта. В редакцию «КП Томск» позвонили встревоженные жители: не случилось ли чего?

Как пояснили журналистам в службе 005, система звукового оповещения была включена по служебной необходимости специалистами ПАО «Ростелеком».

- Проводилось тестирование системы, - уточнили дежурные. – Оперативная обстановка в городе спокойная.