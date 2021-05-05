Если сегодня не будет дождя, в Лагерном саду Томска начнется противоклещевая обработка

В целом в 2021 году площадь противоклещевой обработки в Томске составит почти 800 гектаров, сообщили в мэрии. Это обнадеживает, поскольку в апреле на территории области 120 человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей. Не так уж это и мало... Фото В. Доронина.

- При благоприятных погодных условиях подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства 5 мая начнет обработку склонов и нижней террасы Лагерного сада от клещей. Данные участки были ранее обследованы энтомологами, - пояснили в пресс-службе мэрии. - В целом в 2021 году площадь противоклещевой обработки в Томске составит почти 800 гектаров.

В работе специалисты применят препарат на основе циперметрина, уточнили в департаменте дорожной деятельности и благоустройства. Обработку от клещей проведут из ранцевых распылителей. Эксперты рекомендуют томичам воздержаться от прогулок в Лагерном саду сразу после его обработки.

В горадминистрации также добавили: в начале осени территория сада будет обработана повторно.