Погода в Томске и области 5 мая 2021: пасмурно, резкое потепление

Сейчас в областном центре уже +8, небо пасмурное, и хотя дождя синоптики не прогнозируют, зонтик взять с собой не помешает. Завтра будет еще теплее - по данным гидрометцентра, до +24. Отдыхайте, томичи, пусть ничто не омрачает майские выходные дни!