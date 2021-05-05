Погода в Томске и области 5 мая 2021: пасмурно, резкое потепление

Сейчас в областном центре уже +8, небо пасмурное, и хотя дождя синоптики не прогнозируют, зонтик взять с собой не помешает. Завтра будет еще теплее - по данным гидрометцентра, до +24. Отдыхайте, томичи, пусть ничто не омрачает майские выходные дни!
Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления 6 -11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура +17, +19°С.
На территории региона также будет переменная облачность. В отдельных районах небольшие, по западу умеренные дожди, грозы. Ветер также подует юго-западный, 6 - 11м/с, порывы до 19 м/с. Температура +17, +22, по крайнему востоку +9, +14°С.