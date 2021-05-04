Аграрии Томской области продают все больше своих продуктов в страны Евразии

Молочные, мясные продукты, масло из Томской области продаются и в Азии, и в Европе

В Томской области производство своего продовольствия растет год от года. Крупные холдинги, средние компании, фермеры и личные подворья сельчан постоянно наращивают объемы, кормят не только земляков, но и граждан других стран. Как отмечает Интернет-портал администрации Томской области, сельхозпроизводители региона выполнили плановые показатели, установленные нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» на текущий год, более чем наполовину.

Пресс-служба администрации области отмечает, что существенную долю в объеме экспорта традиционно занимают масложировая продукция (экспортировано на 7,41 млн долларов), молочные и мясные продукты (6,98 млн долларов). Как гласит статистика, рапсовое масло томичи реализуют в Китай, свинину – в Монголию и Вьетнам. Кроме того, продукцию томского агропрома закупают Казахстан, Чехия, Литва, Болгария, Беларусь, Киргизия и другие государства. Главными экспортерами региона в сфере АПК являются компании «Сибагро», «Межениновская птицефабрика», «Сава», «Томские мельницы». Стоит добавить, что в прошлом году сельхозпредприятия Томской области экспортировали на мировой рынок продукции на сумму 49,8 млн долларов, что в 1,6 раза выше планового значения регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».