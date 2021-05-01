В Томске полицией задержан руководитель ЖСК, который занимался финансовыми махинациями

Еще один руководитель попался на злоупотреблении служебным положением

В последнее время в регионе под стражу взят целый ряд руководителей, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и коррупции. И вот новый подобный случай. Пресс-служба УМВД по Томской области сообщает, что в Томске сотрудниками полиции задержан председатель ЖСК. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Действия руководителя повлекли за собой незаконное выбытие из организации паев на сумму более 41 миллиона рублей.

Сайт информирует, что собранные полицией данные говорят о следующем. В период с 2013 года по июнь 2019 года злоумышленник, имея перед банком задолженность по кредиту в размере более 41 миллиона рублей, изготовил подложные документы. Бумаги подразумевали передачу финансовой организации договоров паенакопления на жилые помещения в жилом доме, который возводил возглавляемый им кооператив. Однако на этом председатель ЖСК не остановился. В тоже время, он заключил с гражданами договоры паенакопления, по условиям которых они приобрели право собственности на те же самые квартиры, которые ранее были переданы банку.

Отмечается, что следователем Следственной части СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.