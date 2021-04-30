Два парня из Томска понесли наказание за сбыт фальшивых купюр

Многие решили, что проще и скорее разбогатеть, если напечатать денежные купюры самому!

В Томской области все чаще выявляются поддельные денежные купюры. Особенно нравится современным фальшивомонетчикам «рисовать» пятитысячные дензнаки. Как сообщает сайт областной прокуратуры, Ленинский районный суд г. Томска признал двух томичей виновными в сбыте поддельных денег.

Следствие и суд установили, что в феврале прошлого года два юноши из Томска, 19 и 20 лет от роду, через Интернет купили три поддельные пятитысячные банкноты. Данными «деньгами» парни рассчитывались в различных аптеках города. Обнаружить поддельные купюры удалось при осуществлении инкассации наличности сотрудниками банка. В судебном заседании подсудимые признали вину в инкриминированном деянии. Суд приговорил одного мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, второго – к 2 годам 1 месяцу лишения свобод с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.