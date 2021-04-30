В Томске «Гороховские склады» станут общественными банями по решению владельцев

Красивое здание в центре Томска может получить новую жизнь

Компанию ГК Мета в Новосибирске знают многие, организация занимается строительством. Недавно фирма из соседнего региона сообщила, что в историческом здании «Гороховских складов», которое принадлежит ее дочерней структуре ООО «Принт стайл фабрик» и находится в аварийном состоянии, будут размещены общественные бани на 200 мест. Дорогостоящий проект будет за несколько лет реализован совместно с владельцами элитных общественных бань соседнего города.

Компания отмечает, что по проекту исторический экстерьер подлежит реконструкции с сохранением уникального дизайна фасада. Фирмой получено техническое задание на ремонтно-восстановительные работы. Организация из Новосибирска приступила к изготовлению и утверждению проектно-сметной документации. Комплекс «Гороховские склады» был построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова для купца Владимира Горохова.