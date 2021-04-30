Эксперты: в первом квартале в томских банках выявили в два раза больше поддельных банкнот

При сомнениях в подлинности купюры стоит отнести ее в любой коммерческий банк на бесплатную экспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В I квартале 2021 года сотрудники банков в Томской области обнаружили и вывели из обращения 44 фальшивые купюры на сумму 210 550 руб. Количество выявленных подделок выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Чаще всего встречались подделки номиналом 5 000 руб., на которые пришлось 95% всех выявленных фальшивых денег (42 штуки). Также было выявлено по одной поддельной банкноте по 50 и 500 руб.

– Мошенники в большинстве случаев подделывают пятитысячные банкноты образца 1997 года. Купюры последней модификации 2010 года имеют технологически более сложные защитные элементы, – рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Риск получить фальшивку выше в мелких павильонах, на автозаправках и рынках, где чаще рассчитываются наличными деньгами. При любых сделках с наличностью нужно быть предельно внимательными, проверять подлинность денег комплексно – минимум по трем-четырем признакам.

Как правило, пятитысячные подделки образца 1997 года высокого качества изготовления. На них мошенники имитируют основные элементы защиты. Для их проверки специальное оборудование не нужно, поясняют эксперты:

– При покачивании подлинной банкноты цифры номинала на защитной нити «пританцовывают», на фальшивках они остаются без движения. Другой признак – скрытое изображение букв «РР», или кипп-эффект. На лицевой стороне банкноты на орнаментальной ленте видны буквы «РР», если рассматривать ее под острым углом к поверхности, против источника света. Они выглядят светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне в зависимости от ракурса наблюдения. На подделках перемены тона букв со светлого на темный не происходит.

В сомнительной ситуации лучше отказаться от банкноты, а если она уже на руках, стоит отнести ее в любой коммерческий банк на бесплатную экспертизу.