Томская область вооружилась вакциной против клещевого энцефалита

В Томской области полным ходом идет вакцинация от клещевого энцефалита

В Томске с начала апреля активизировались клещи, с тех пор опасные насекомые покусали уже несколько десятков человек. Как информирует портал администрации Томской области, в медучреждения региона поступило 57 тысяч доз вакцин от клещевого энцефалита для взрослых и 25 тысяч доз вакцин для детей. Для экстренной профилактики клещевых инфекций также было закуплено более 6 тысяч доз иммуноглобулина. Расходы областного бюджета на эти цели составили около 39 млн рублей. Об этом сегодня сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Пресс-служба отмечает, что в Томске в круглосуточном режиме работают три пункта серопрофилактики: два для взрослых один для детей. Жители районов области при присасывании клеща могут обращаться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций на базе районных больниц.