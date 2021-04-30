К гибели на пожаре в Томске женщины привела ссора двух бездомных

Пьянка в заброшенном доме привела к гибели пожилой женщины

Бытовые преступления в ходе распития спиртных напитков давно стали частью нашей жизни. Иногда они приводят к гибели собутыльников. Стали известны подробности гибели на пожаре в Томске 28 апреля этого года немолодой женщины без определенного места жительства.

Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Томской области, ранее судимый бездомный подозреваемый 32-х лет, находясь в тот день в заброшенном здании по адресу: № 36/4 по ул. Гоголя, распивал спиртные напитков совместно с 47-летней томичкой БОМЖ. После ссоры он из личных неприязненных отношений поджег дом и скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте пожара от отравления угарным газом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Он полностью признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.