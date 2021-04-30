Коронавирус унес жизни еще шести томичей

В Томской области за все время пандемии зарегистрировано больше 400 летальных исходов от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 апреля, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 401 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, инсульт, инфаркт миокарда, хроническая ишемия головного мозга и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня в регионе было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 124 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 140 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,02.

За последние сутки в стране выявлен 8 731 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 397 пациентов скончались, 8 406 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 805 288 человек, 110 128 скончались, 4 427 946 выздоровели.