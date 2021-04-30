Подразделения ГИБДД Томска будут работать по другому расписанию в майские праздники

Чтобы получить услугу, надо зарегистрироваться на портале Госуслуг либо в терминале электронной очереди. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

В ГИБДД Томска изменился график работы с 1 по 10 мая. Не все услуги можно будет получить на майских праздниках – несколько дней в инспекции объявили выходными, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Так, зарегистрировать свой транспорт можно будет по предварительной записи через Госуслуги 3 мая с 9 утра до 16 дня. С 4-го по 7-е число с 8:00 до 17:00 также будут принимать по «живой очереди».

– Обмен и выдача водительских удостоверений будет осуществляться с 4 по 7 мая с 08:00 до 17:00 часов – прием граждан осуществляется по предварительной записи через портал gosuslugi.ru, предварительной записи через терминал электронной очереди, – добавляется в сообщении пресс-службы.

Получить свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов можно будет 5 мая с 8 утра до 17 вечера, а документа на внесения изменений в конструкцию транспорта – 6 мая с 8:00 до 17:00 часов.

Остальные дни в ГИБДД будут выходными. С 11 мая услуги можно будет получить по обычному расписанию.