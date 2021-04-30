За неделю клещи укусили 90 жителей Томской области

Специалисты напоминают томичам, что на природе и дачных участках необходимо соблюдать меры профилактики.

За прошедшую неделю за медпомощью после укуса клеща обратились 90 жителей Томской области. Всего с начала эпидсезона пострадали 120 человек, включая 30 детей. От клещевого энцефалита были привиты 18 взрослых и два ребенка, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

– С 22 по 29 апреля в Томской области было зарегистрировано 90 обращений граждан по поводу присасывания клещей, в том числе 28 детей, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последнюю неделю прививки от клещевого энцефалита поставили 2 931 человек, из них 1 386 детей. Всего привились более 20 тысяч человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что самой лучшей профилактикой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.