Водитель «легковушки» и мотоциклист столкнулись в Томском районе

Водитель Тойоты отказался пройти медосвидетельствование, а мотоциклист передвигался без шлема. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 29 апреля, около 18:30 в д. Мазалово произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Оба мужчины ездили без водительских прав. Мотоциклист с травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди мотоцикла и допустил столкновение с ним, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний мужчина-водитель «легковушки» отказался от прохождения медосвидетельствования на алкоголь, также ранее он был лишен прав.

50-летний мотоциклист после ДТП был доставлен в больницу, права управления транспортным средством у него не было. Кроме того, мужчина нарушал технику безопасности и ездил без мотошлема.