Поезда из Томска до Басандайки возобновляются в мае, до Асино пустят дополнительные рейсы

Ближе к летнему периоду в Томске возобновляются пригородные рейсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 мая возобновляются пригородные поезда со станции Томск-1 до Басандайки и обратно. 3-го и 10-го числа между Томском и Асино будут курсировать дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

– Пригородный поезд №6096 сообщением Басандайка – Томск-1 отправится в 21:50, прибудет в 22:58. Поезд №6095 сообщением Томск-1 – Басандайка будет отправляться в 23:30, прибытие в 00:35. Указано местное время, – говорится в сообщении.

Дополнительные поезда до Асино со станции Томск-2 будут курсировать 3 и 10 мая. Это связано с повышенным спросом в праздничные дни.

– Отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в Асино в 10:02. В обратном направлении от станции Асино дополнительный поезд отправится в 18:03, прибудет на станцию Томск-2 в 20:33, – добавляется в сообщении пресс-службы.

Всю информацию о расписании томичи могут получить на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также позвонив по телефону диспетчера 8-800-700-2501 с 8 утра до 20 вечера.