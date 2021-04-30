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Происшествия30 апреля 2021 8:53

Гендиректор томского предприятия подозревается в хищении 9 млн рублей при ремонте дорог

По информации следствия, он предоставил ложные документы
Ксения ГОРЮНОВА
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Из бюджета было похищено около девяти миллионов рублей.

Из бюджета было похищено около девяти миллионов рублей.

Два уголовных дела возбуждены в Томской области за мошенничество в особо крупном размере. Генеральный директор томской компании подозревается в хищении девяти млн рублей. Сейчас расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

– По предварительным данным, подозреваемый подготовил и предоставил исполнительную документацию об объеме и приемке выполненных работ, содержащую заведомо ложные сведения используемого объема асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии, – говорится в сообщении.

Добавляется, что было похищено около девяти млн рублей из бюджета. По информации следствия, компания ремонтировала дороги в рамках нацпроекта в 2018-м и 2019-м годах.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Криминал