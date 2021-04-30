Райффайзенбанк: томичи могут бесплатно снимать и переводить любые суммы с кредитной карты

Райффайзенбанк предложил томичам свою новую акцию. Клиенты теперь могут бесплатно снимать или переводить с кредитной карты «110 дней без процентов» любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним.

Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Оформить карту томичи могут по акции до 30 июня 2021 года.

- Кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов. Оставить заявку на карту, а затем получить ее можно в мини-офисе банка в ТЦ «Изумрудный город» или в основном отделении по адресу: ул. Фрунзе, 40, - отметила Наталия Мегиль, директор сети офисов Райффайзенбанка в Томске.

Уточняется, что карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Снять без комиссии можно в банкоматах Райффайзенбанка. а также в банкоматах партнеров. Подробнее ознакомиться с условиями карты «110 дней без процентов» можно на сайте raif.ru.

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