В томских вузах увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год

На будущий учебный год Минобрнауки России выделило томским университетам 13 319 бюджетных мест.

На 2022/2023 учебный год томским вузам выделено на 398 больше бюджетных мест, в будущем году возможность бесплатного обучения получат 13 319 студентов, сообщает пресс - служба обладминистрации.

Уточняется, что наибольший прирост пришелся на ТГУ, где количество бюджетных мест выросло на 226. На 103 бюджетных места больше получил ТУСУР.

- Приоритетными для государства направлениями подготовки станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест, – подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Таким образом, Томская область получила 6 513 бюджетных мест на программы бакалавриата, 3 835 – на магистратуру, 1 918 – на специалитет, 618 – на аспирантуру и 435 – на ординаторские программы.

По словам губернатора Томской области, увеличение бюджетных мест даст местным вузам возможность набирать еще больше талантливой молодежи, а регион получит новый импульс в развитии науки, технологий, инновационной сферы и высокотехнологичных производств.