С 1 мая увеличится количество рейсов маршруток к дачным участкам в Томске

Количество рейсов маршрутных автобусов №4, 20, 23, 38, 53 будет увеличено.

Вчера, 29 апреля, власти города Томска подписали распоряжение об увеличении количества рейсов маршрутных автобусов к дачным участкам и местам отдыха томичей с 1 мая по 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что увеличится количество рейсов маршрутных автобусов №4, 20, 23, 38, 53 будет увеличено.

Уже завтра, 1 мая, автобусы маршрута № 4 начинают курсировать по новому расписанию. Так, по средам и субботам, а также в праздничные дни автобусы будут отправляться с ул. Ф. Мюнниха в 8.00 и 18.00, по пятницам – в 18.00. С левобережья рейсы стартуют в 9.25 и 19.25. Такое расписание будет актуально до 30 сентября.

Маршрутка № 20 до пос. Родионово будет работать в будни начиная с 6.00 до 22.30 (интервал 7-14 минут, после 19 часов – 14-17 минут), в выходные и праздничные дни - с 6.30 до 22.30.

Ежедневно в 8.00, 13.00 и 17.20 томичи смогут добраться в пос. Заварзино на маршрутном автобусе № 23. Из поселка в 9.30, 14.30 и 19.00.

На мичуринские участки «ТомНИИВС» можно попасть на автобусе № 53. Рейсы также будут ежедневными с 7.00 до 21.00 с интервалом в 30 минут. Это расписание действительно только до 30 сентября.

Владельцы дач на 1-х и 2-х мичуринских участках по Иркутскому тракту будут добираться до них на маршрутках № 38. Со 2-х мичуринских можно уехать с 7.00 до 22.30. Из Соснового бора в будни с 6.00 до 22.30, в выходные и праздники – с 6.30 до 22.30.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы можно по телефонам 28-29-05 и 28-29-06.