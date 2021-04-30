В Томске задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении поджога дома по ул. Гоголя

Пожар произошел 28 апреля.

Сотрудниками Уголовного розыска УМВД России по Томской области установлен и задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома по ул.Гоголя, им оказался 33-летний томич, сообщает пресс-служба ведомства.

"Комсомолка" ранее писала, что 28 апреля произошло возгорание деревянного дома по ул. Гоголя, 36/4. На первом этаже в одной из комнат пожарные обнаружили тело человека.

Позднее было установлено, что дом был подожжен злоумышленником, а в ходе тушения пожара было обнаружено тело 48-летней женщины.

Сотрудниками Уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении поджога, им оказался 33-летний томич.

По словам подозреваемого, накануне пожара, они выпивали в доме погибшей томички. Вечер не заладился, так как женщина начала его оскорблять нецензурной бранью и это задело чувства и достоинство мужчины. После того, как женщина уснула, он поджог ее одеяло и ушел, подперев дверь кирпичом.

Материалы направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.