Пожарные спасли 23 человека из горящего пятиэтажного дома в Томске на улице Учебной

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В четверг, 29 апреля в 21:36 в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном панельном жилом доме по ул. Учебная, 3/2, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам пожарных, на момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов горела квартира на первом этаже и в подъезде было сильное задымление.

Спасателям удалось спасти из квартиры со второго этажа троих человек, среди спасенных был грудной ребенок. Помимо этого, эвакуировали еще 20 человек. 26-летняя девушка получила отравление продуктами горения легкой степени, но от госпитализации отказалась.

В результате пожара на первом этаже в одной из комнат трехкомнатной квартиры обгорели вещи, закоптились стены. В квартире на втором этаже обгорели только плинтусы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Пожар был потушили в 22:02. Причина возгорания устанавливается.