Громкие назначения: Томский облизбирком возглавил экс-чиновник Ростислав Радзивил

Облизбирком: неожиданная отставка и ожидаемое назначение Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В самом начале этой весны в Томске пост председателя облизбиркома покинул Эльман Юсубов. Он руководил данным важным органом с 2008 года. Эта громкая отставка получила широкий резонанс, многочисленные комментарии в местных средствах массовой информации. Сегодня стало известно, что новым руководителем комиссии стал бывший глава регионального департамента по государственно-правовым вопросам Ростислав Радзивил. Его избрали на своем заседании члены избирательной комиссии Томской области. За кандидатуру Радзивила проголосовали 12 членов избирательной комиссии из 14. Пресс-служба администрации региона сообщает, что Радзивил до администрации Томской области работал в органах прокуратуры.