ЧП: в Томске на реке специалисты спасли подростков, оказавшихся на плывущей льдине

Игры на льду весной до добра не доводят

Этой весной жители Томска активно снимаются на фоне оставшихся от ледохода льдин, смело выходят на них. И не всегда это заканчивается без ЧП. Сегодня в областном центре произошел очередной подобный случай. Четверо ребят играли и ходили по торосам, по льдине на берегу Томи, напротив Главпочтамта. На нее начала поступать вода, она оторвалась и поплыла, из-за чего подростки не смогли сами выбраться на берег. Лед под ними начал ломаться. Они вызвали спасателей. Специалисты сняли детей со льдины и передали медикам. Их состояние не вызывает опасений, об этом сообщили представители местной поисково-спасательной службы. На месте происшествия также находились сотрудники транспортной полиции и медики.