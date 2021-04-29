В Томской области сейчас работают только двенадцать иностранцев с высокой квалификацией

Из тысяч иностранных специалистов в Томской области только дюжина - с высокой квалификацией

В нашей стране сегодня находятся миллионы иностранных специалистов. Однако большинство из них трудится на рабочих местах, где не требуется особенная квалификация. В частности, в качестве рабочих на стройках. Интересными данными поделился сайт УМВД России по Томской области. Управление по вопросам миграции данного ведомства сообщило, что в настоящее время на территории региона осуществляют трудовую деятельность 12 иностранных граждан, являющихся высококвалифицированными специалистами. От других гастарбайтеров они отличаются своими доходами. ВКС получают заработную плату не менее двух миллионов рублей в год. При этом работодатель самостоятельно осуществляет оценку компетентности и уровня квалификации привлекаемых иностранных специалистов.

Пресс-служба полиции отмечает, что такие специалисты при оформлении разрешения на работу имеют определенные преференции, установленные законодательством Российской Федерации. Например, работодателям не требуется оформление разрешения на привлечение иностранных ВКС, приезжим не нужно предоставлять медицинские справки, подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.