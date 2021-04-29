«РЖД»: с мая возобновляется ж-д сообщение между Томском и Новосибирском

Поезд между Томском и Новосибирском двинется в путь в конце мая

Томск – Новосибирск (№№ 141/142) прекратил перевозить пассажиров в апреле 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и уменьшения пассажиропотока. Хорошую новость сообщила пресс-служба администрации Томской области. Как информирует население портал администрации, холдинг «РЖД» восстанавливает с 24 мая курсирование поезда дальнего следования Томск – Новосибирск. Компания объясняет это решение постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за пандемии. Кроме того, на такие поездки есть спрос у потенциальных пассажиров. Отмечается, что купить билеты, а также узнать расписание движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД».