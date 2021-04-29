Еще 25 томичей заразились коронавирусом за сутки

Заражение коронавирусной инфекцией в Томской области находится на низком уровне

Сегодня, 29 апреля, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 101 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 20 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 115 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,02.

За последние сутки в стране выявлено 9 284 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 364 пациента скончались, 8 442 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 796 557 человек, 109 731 скончались, 4 419 540 выздоровели.