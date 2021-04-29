В Томске вернули домой заблудившегося 8-летнего школьника

Несовершеннолетний мальчик не помнил адреса своего проживания. Фото: Росгвардия.

Сотрудники Росгвардии по городу Томску помогли вернуться домой 8-летнему ребенку, который после школы уехал до конечной остановки общественного транспорта и заблудился, сообщает пресс-служба ведомства.

О потерявшемся школьнике правоохранителям сообщил водитель маршрутки, когда на конечной остановке заметил ребенка без сопровождения взрослых. По словам мужчины, мальчик не помнил адреса своего дома.

Чтобы найти хоть какие-то данные о школьнике, росгвардейцам пришлось обзвонить все учебные заведения по маршруту следования общественного транспорта. Вскоре удалось получить контакты родителей заблудившегося юного томича. Мальчика доставили в ОМВД по Октябрьскому району, где его уже ожидала мама.