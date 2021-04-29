МЧС: паводковая обстановка на территории Томской области остается стабильной

Спасатели призывают томичей соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек. Фото: Ксения Высотина

Уровень воды в р. Обь в районе города Колпашево Томской области превысил опасную отметку на 4 см. Сегодня он составляет 757 см при опасной отметке 753 см. Как сообщает пресс-служба МЧС, паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

По данным ведомства, кромка ледостава на Оби находится в районе с. Нарым Парабельского района. За сутки река вскрылась на протяжении 92 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах Парабельского и Каргасокского районов.

Также сообщается, что уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки повысился на 7 см и составляет 223 см при опасной отметке 890 см, а в районе Речвокзала – на 11 см и составляет 233 см при опасной отметке 750 см.