Президент присвоил звание «Заслуженный» томскому врачу БСМП №2

За последние 5 лет Александр Андреев провел более 3 000 наркозов, а за последние 3 года в отделении успешно пролечено 225 детей до 2-х лет. Фото: здравоохранения Департамент

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» анестезиологу-реаниматологу томской больницы скорой медицинской помощи № 2 Александру Андрееву. Об этом сегодня сообщил облздрав в своем telegram-канале.

«Андреев одним из первых освоил новые виды анестезии, отработал и внедрил новые методики и препараты для ингаляционного и внутривенного применения, методики сочетанного применения препаратов для обеспечения сложных операций», -говорится в сообщении.

Томский специалист более 40 лет трудится в детской больнице скорой медицинской помощи. Андреев внес огромный вклад в разработку и внедрение критериев предоперационного и послеоперационного ведения новорожденных с врожденными аномалиями развития. За последние 5 лет он провел более 3 000 наркозов, а за последние 3 года в отделении успешно пролечено 225 детей до 2-х лет.

С 2009 года Александр Андреев совмещает свою должность анестезиолога-реаниматолога с должностью трансфузиолога и возглавляет службу переливания крови в БСМП №2. Помимо этого, он является почетным донором России.