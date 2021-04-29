Томичам о COVID-19: оперштаб опроверг информацию о начале третьей волны коронавируса в России

В Томской области действующий режим коронавирусных ограничений продлен в очередной раз – до 31 мая.

Ситуация с COVID-19 в России сейчас стабильна, и говорить о начале третьей волны распространения вируса в стране неверно. Об этом заявили в среду, 28 апреля, в федеральном оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

– Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно: эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба, – сообщили «Известия» со ссылкой на оперштаб.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о том, что в РФ якобы началась третья волна коронавируса. Указывалось, что население страны уже не опасается COVID-19 и не стремится вакцинироваться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что темп вакцинации в стране соответствует потребностям населения.

Напомним, что 29 апреля губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 31 мая 2021 года действующий в регионе режим ограничений. По данным регионального оперштаба, более 43 тыс. жителей уже поставили оба компонента прививки от коронавируса, из них почти половина – это люди старше 60 лет.