Томская транспортная компания нелегально перевозила сжиженный газ

Данный вид экономической деятельности подлежит обязательному лицензированию. Фото: пресс-служба ЛО МВД России по Томской области.

Транспортная организация занималась нелегальными перевозками сжиженного газа водным транспортом в Томске – у компании не было лицензии. Теперь руководитель предстанет перед судом за совершение незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России.

– Установлено, что в период навигации 2019 и 2020 годов директор одной из организаций Томской области в отсутствии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом опасных грузов незаконно осуществлял перевозку сжиженного углеводородного газа по рекам Томской области, – говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозимые грузы опасны для людей и окружающей среды, поэтому на такую деятельность обязательно нужна лицензия.

По закону руководителю организации грозит штраф до 300 тысяч рублей либо арест до шести месяцев.