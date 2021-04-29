Почта России Томской области изменит режим работы на майских праздниках

Почта России, как и многие другие организации Томской области, установит свой режим работы на праздниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделения Почты России Томской области будут отдыхать 1 и 9 мая. Обычный режим работы запланирован 2-го и с 4-го по 7-е числа, в остальные дни почта будет работать по особому графику, сообщает пресс-служба администрации региона.

– 30 апреля и 8 мая в почтовых отделениях установленный график будет сокращен на один час. 3 мая почтовые отделения будут принимать клиентов по субботнему расписанию, а 10 мая – по воскресному, – говорится в сообщении.

Добавляется, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы – это необходимо для своевременной доставки пенсии и пособий. Уточнить расписание можно на сайте Почты России или в мобильной приложении.