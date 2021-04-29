Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 8:40

Дело томского мэра: из-за второй операции Ивана Кляйна суд перенесли на май

Судебное заседание состоится 26 мая
Елена Тверская
КомментироватьОставить комментарий
Заседание суда по делу Ивана Кляйна перенесено на 26 мая.

Заседание суда по делу Ивана Кляйна перенесено на 26 мая.

Фото: Фото автора.

Сегодня, 29 апреля, началось судебное заседание по делу отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна - без участия обвиняемого. Кляйн не смог присутствовать по уважительной причине - на днях ему сделали еще одну операцию.

Участники сегодняшнего процесса, включая адвокатов, посовещавшись, приняли решение о переносе судебного заседания на 26 мая. Адвокат Лариса Шейфер подтвердила "Комсомолке", что суд состоится, если позволит состояние здоровья мэра Томска.