Дело томского мэра: из-за второй операции Ивана Кляйна суд перенесли на май

Заседание суда по делу Ивана Кляйна перенесено на 26 мая. Фото: Фото автора.

Сегодня, 29 апреля, началось судебное заседание по делу отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна - без участия обвиняемого. Кляйн не смог присутствовать по уважительной причине - на днях ему сделали еще одну операцию.

Участники сегодняшнего процесса, включая адвокатов, посовещавшись, приняли решение о переносе судебного заседания на 26 мая. Адвокат Лариса Шейфер подтвердила "Комсомолке", что суд состоится, если позволит состояние здоровья мэра Томска.