Томские школьники смогут написать итоговое сочинение 12 мая

Этот экзамен является обязательным для всех выпускников и считается допуском к ЕГЭ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпускники, которые не смогли написать итоговое сочинение 15 апреля, будут сдавать его 12 мая. В связи с праздниками дополнительная дата была перенесена. Итоговое сочинение начнется в 10:00 утра, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– В этот день [12 мая] его смогут написать школьники, отсутствующие по уважительной причине при написании сочинения в основной период (15 апреля) или получившие за работу «незачет». Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для этих категорий – 19 мая 2021 года, – говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамен начнется в 10 утра по томскому времени и будет длиться 3 часа 55 минут.

Напомним, итоговое сочинение в 11-м классе является допуском к ЕГЭ и оценивается по системе «зачет/незачет». Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится изложение.