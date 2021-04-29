Один человек погиб при пожаре в деревянном расселенном доме в Томске

Возгорание тушили более 30 человек и восемь единиц техники.

28 апреля в 20:19 произошел пожар в двухэтажном бревенчатом расселенном доме в Томске. В тушении приняли участие более 30 огнеборцев. Погиб один человек, личность пока не установлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сгорел тамбур, частично пострадали стены внутри дома и внешняя стена, внутри обрушилась обрешетка крыши.

– На первом этаже в одной из комнат пожарные обнаружили тело человека (личность устанавливается), – говорится в сообщении.

Причина пожара пока неизвестна. 31 человек и восемь единиц техники ликвидировали возгорание в 21:04.