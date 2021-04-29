В мкр. Зеленые Горки Томска ликвидируют лужу, в которой застрял ребенок

Грунт в этом месте размыло после демонтажа бетонных плит. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Социальный партнер ликвидирует лужу в мкр. Зеленые Горки. Ранее в соцсетях появилась информация, что в ней застрял ребенок – на помощь тогда пришел взрослый прохожий. Лужа будет засыпана грунтом; работы уже начались, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается, что в этом месте лежали бетонные плиты, после их демонтажа грунт размыло и появилась вода.

– Выяснилось, что лужа достаточно глубокая, было принято решение засыпать ее грунтом. Выражаю благодарность департаменту капитального строительства, который помог привлечь социального партнера для выполнения этих работ. Первые несколько машин с грунтом уже прибыли в Зеленые Горки. Эту работу будем продолжать, – прокомментировал глава администрации Октябрьского района Томска Сергей Лозовский.

Сейчас территория огорожена сигнальной лентой.